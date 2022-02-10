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Ф'юрі: Я відправлю Усика назад у середню вагу

Вчора 23:11 133 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував майбутній бій з Олександром Усиком.
Ф'юрі: Я відправлю Усика назад у середню вагу
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - boxingscene.com.

Володар титулів WBO, WBA, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик ще не бивився зі справжнім важковаговиком.

Про це розповів британський чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі.

"Ти можеш отримати тільки тих, хто може боксувати в цей момент. Наступним у мене буде Ділліан Вайт, а потім маленький сос*нок, на ім'я Усик, якого я збираюся повністю знищити.

Скажіть, нехай збирається. Я відправлю його назад у середню вагу. Це все, що я хочу зробити. Я не хочу чути, наскільки хороший Усик. Нехай зустрінеться зі справжнім важковаговиком. Він бився зі старим Чісорою. А потім він побився з бодібілдером і мав бій не на життя, а на смерть.

Поки він не поб'ється зі справжнім бійцем, його не можна назвати чемпіоном. Усі дороги ведуть до мене. Я – "Циганський король". Якщо він зможе перемогти мене, я скажу, що він хороший боксер”, – сказав Ф'юрі.

Раніше промоутер Ф'юрі пояснив зрив бою проти Усика.

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