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Гірн: З першого дня Джошуа сказав, що хоче побитися з Усиком знову

Сьогодні 15:03 146 0
Британець має намір провести бій-реванш
Гірн: З першого дня Джошуа сказав, що хоче побитися з Усиком знову
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - talkSPORT.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа має намір провести бій-реванш з Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Усі ці розмови про те, щоб Ентоні відійшов убік, - йому це нецікаво. На мою думку, це був досить розумний план. Провести бій-розминку з новим тренером, битися з переможцем бою Ф'юрі - Усик. Але Ф'юрі не хотів битися з Усиком. Це перетворилося на безлад", - заявив промоутер.

  АктуальноБій Усик - Джошуа може відбутися наприкінці травня

"З першого дня після тієї поразки Джошуа сказав: "Я просто хочу знову побитися з ним". Він боєць, і цього в нього не забереш. Йому потрібні поради, але Ей-Джей сам собі бос, і він вирішуватиме", - відповів Гірн.

Нещодавно Полісся з Усиком переграло Верес.

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