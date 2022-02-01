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Бій Усик - Джошуа може відбутися наприкінці травня, - Красюк

Сьогодні 21:54 133 0
Олександр Красюк розповів про особливості промоутерских торгів
Бій Усик - Джошуа може відбутися наприкінці травня, - Красюк
#Ентоні Джошуа, #Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Бій реванш між чемпіоном світу в суперважкій Олександром Усиком та Ентоні Джошуа може відбутися наприкінці травня чи напочатку червня.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Коли відбуваються промоутерські торги, промоутер робить ставку із загальною сумою гонорарів і вказує три ймовірні дати і три ймовірні місця проведення. Промоутер не може відійти від цих трьох опцій", - заявив промоутер.

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"Від країни проведення залежить і відсоток розподілення гонорарів. Що стосується Усик - Джошуа, то кінець травня - початок червня - дуже ймовірна дата", - сказав Красюк.

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