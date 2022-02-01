Олександр Красюк розповів про особливості промоутерских торгів

Джерело - Чемпіон.

Бій реванш між чемпіоном світу в суперважкій Олександром Усиком та Ентоні Джошуа може відбутися наприкінці травня чи напочатку червня.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Коли відбуваються промоутерські торги, промоутер робить ставку із загальною сумою гонорарів і вказує три ймовірні дати і три ймовірні місця проведення. Промоутер не може відійти від цих трьох опцій", - заявив промоутер.

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