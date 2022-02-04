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Усик і Гвоздик провели дуель поглядів, серед секундантів - олігарх і бізнесмен

Сьогодні 12:53 Андрій Твердохліб 380 0
Усик і Гвоздик провели дуель поглядів, серед секундантів - олігарх і бізнесмен

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик у Туреччині зустрівся з ексчемпіоном світу в першій важкій вазі Олександром Гвоздиком.

Боксери провели жартівливу дуель поглядів, а в ролі секундантів виступили: власник харківського Металіста  Олександр Ярославський і власник житомирського Полісся Генадій Буткевич.

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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Металіст і Полісся в рамках підготовки до весняної частини сезону візьмуть участь в товариському турнірі Winter Cup 2022.

Ярославський і Буткевич є співінвесторами турніру, а Олександр Усик готується взяти участь у турнірі в складі Полісся.

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