Володимир Кличко: Моя мотивація захищати Батьківщину - любов до своєї країни, свого міста

Джерело - Чемпіон.
Легендарний український боксер, колишній чемпіон світу в надважкій вазі, Володимир Кличко в разі необхідності буде захищати Київ від російського вторгнення.
Про це заявив всесвітньовідомий спортсмен під час брифінгу, який було прсвячео вступу Володимира до територіальної оборони Києва.
"Моя мотивація - любов до моєї країни, до мого міста, до моєї доньки, яка ходить до школи буквально в 200 метрах від нас. Саме тому я подав документи, щоб бути в бригаді територіально оборони міста Києва. Також закликаю усіх набайдужих зробити так само", - сказав Кличко-молодший.
Нагадаємо, Володимир Кличко увійшов до 10-ти найбагатших боксерів світу всіх часів.