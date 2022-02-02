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Кличко приєднався до бригади територіальної оборони Києва

Сьогодні 21:42 251 0
Ексчемпіон світу в суперважкій вазі подав заяву і приєднався до бригади територіальної оборони
Кличко приєднався до бригади територіальної оборони Києва
#Віталій Кличко, #Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко подав документи для вступу до добровільної бригади територіальної оборони Києва.

Про це в Інстаграмі написав старший брат Володимира, Віталій Кличко.

"Друзі! Прийшов перевірити, як відбувається консультаційна робота з добровольцями в першому центрі рекрутингу резервістів, який створила столиця. А брат Володимир подав заяву і документи - приєднується до бригади територіальної оборони міста Києва.", – повідомив Кличко-старший.

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Допис, поширений Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

Нагадаємо, Кличко – в ТОП-3 найстарших чемпіонів в 135-річній історії хевівейту.

Раніше Кличко підтримав Шевченка.

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