Кличко приєднався до бригади територіальної оборони Києва

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі подав заяву і приєднався до бригади територіальної оборони

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко подав документи для вступу до добровільної бригади територіальної оборони Києва.

Про це в Інстаграмі написав старший брат Володимира, Віталій Кличко.

"Друзі! Прийшов перевірити, як відбувається консультаційна робота з добровольцями в першому центрі рекрутингу резервістів, який створила столиця. А брат Володимир подав заяву і документи - приєднується до бригади територіальної оборони міста Києва.", – повідомив Кличко-старший.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

Нагадаємо, Кличко – в ТОП-3 найстарших чемпіонів в 135-річній історії хевівейту.

Раніше Кличко підтримав Шевченка.