Кличко увійшов до ТОП-10 найбагатших боксерів світу

Джерело - Manchester Evening News.
Український боксер Володимир Кличко увійшов до ТОП-10 найбагатших бкосерів світу.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
Українець посідає 10-е місце. Його статки оцінено в 58 млн фунтів.
Кличко-молодший провів останній бій у квітні 2017 року, достроково програвши Джошуа.
ТОП-10 найбагатших боксерів в історії:
1. Флойд Мейвезер (400 млн фунтів)
2. Джордж Форман (222 млн фунтів)
3. Менні Пак'яо (163 млн фунтів)
4. Оскар Де Ла Хойя (148 млн фунтів)
5. Сауль Альварес (105 млн фунтів)
6. Леннокс Льюїс (103 млн фунтів)
7. Тайсон Ф'юрі (100 млн фунтів)
8. Шугар Рей Леонард (88 млн фунтів)
9. Ентоні Джошуа (60 млн фунтів)
10. Володимир Кличко (58 млн фунтів)
Нагадаємо, Радченко назвав перевагу Кличка над Усиком.