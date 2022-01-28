Берінчик закликав підтримати Шевченка

Позачергова звітно-виборча конференція ФБУ відбудеться 22 лютого

Джерело - Чемпіон.

Призер Олімпійський ігор в Лондоні-2012 та володар пояса WBO International Денис Берінчик подякував президенту кандидату в президенти ФБУ Кирилу Шевченко за багаторічну підтримку боксу та закликав регіональні федерації віддати свій голос за Кирило Євгеновича.

Нагадаємо, представники 14 регіональних боксерських федерацій звернулися до Федерації боксу України з вимогою щодо проведення позачергової звітно-виборчої конференції. Таке рішення ухвалено на загальних зборах, що відбулися у Міністерстві молоді та спорту України.

За словами представників ініціативної групи, рішення звітно-виборчої конференції ФБУ, що відбулася 17 грудня, мають бути анульовані через порушення статутних норм Федерації та відсутність кворуму.

Звернення до керівництва ФБУ підписали представники Київської обласної, Київської міської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Кіровоградської, Харківської, Полтавської, Сумської, Одеської, Чернігівської, Донецької, Львівської та Івано-Франківської областей. Згідно з їхньою заявою, рішення конференції ФБУ є нелегітимними і не мають жодних правових наслідків. Нову звітно-виборчу конференцію Федерації боксу вони пропонують провести 22 лютого.

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