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Гірн: Джошуа хоче повернути пояса в бою з Усиком

Сьогодні 14:36 208 0
Промоутер розповів про плани британського ексчемпіона світу
Гірн: Джошуа хоче повернути пояса в бою з Усиком
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - DAZN.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа хоче повернути пояси, які втратив у бою з Олександром Усиком.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"Однозначно немає жодної укладеної угоди про те, що Джошуа відходить убік. Є розмови, і я також спілкуюся з ним. Він хоче провести реванш з Олександром Усиком, якщо тільки до нас не надійде довгостроковий контракт, у якому буде сенс", - заявив промоутер.

  Актуально: Джошуа про відступні за реванш з Усиком: Перестаньте слухати ці нісенітниці

"Джошуа має план. Він хоче лише повернути чемпіонські титули. Зараз у нього є залізна можливість це зробити - реванш із Усиком. Для нього головне - спадщина. Він думає лише про Усика", - сказав Гірн.

Нагадаємо, промоутер Усика підтвердив переговори з Ф’юрі.

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