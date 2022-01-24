Промоутер Усика підтвердив переговори з Ф’юрі

Команда чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександра Усика (19-0, 13 КО) веде переговори з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк у коментарі Tribuna.com.

"Переговори з командою Ф'юрі справді є. Вони є ще з листопада, але в нас поки що немає жодних підписаних контрактів із цього приводу. Тому жодної конкретики дати не можу. Але, так, підтверджую, розмови про цей поєдинок продовжуються.

У нас є зобов'язання перед командою Ентоні Джошуа щодо реваншу, тому узгоджуємо всі наші дії з Джошуа, з Matchroom Boxing.

Зараз ми ведемо переговори щодо поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Якщо ми не зможемо досягти компромісу з цього приводу, базовим варіантом залишається матч-реванш із Ентоні", - відзначив Красюк.