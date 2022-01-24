Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа не брав відступні за реванш з Олександром Усиком.

Про це британець розповів журналісту Майклу Бенсону.

"Я чув, як люди кажуть, що Ей Джей візьме 15 млн фунтів. Я не підписував контракту, я не бачив його. Перестаньте слухати цю нісенітницю, поки вона не виходить від мене. Я людина, яка керує своєю долею, це моя справа. Не слухайте нісенітниці з інших джерел", – сказав Джошуа.