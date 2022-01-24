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Красюк: Є шанс, що ми побачимо бій Усик - Ф'юрі

Сьогодні 18:00 141 0
Український промоутер розповів про можливе проведення бою за абсолютного чемпіона світу
Красюк: Є шанс, що ми побачимо бій Усик - Ф'юрі
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing Social.

Існує імовірність проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк

"Ми ведемо переговори про поєдинок Усик - Ф'юрі з листопада. Інколи ми були близькі до організації бою, потім усе зривалося, а потім знову поверталися до них. Ми продовжуємо переговори", - заявив промоутер.

  АктуальноПромоутер Усика підтвердив переговори з Ф’юрі

"Як і раніше, є шанс, що всі сторони погодяться з остаточними умовами, і ми побачимо бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні", - сказав Красюк.

Нагадаємо, Джошуа назвав умови бою Усик - Ф’юрі.

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