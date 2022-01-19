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Харциз: У ФБУ відбуваються постійні махінації із заробітними платами

Сьогодні 16:49 154 0
Український боксер розкритикував Федерацію боксу
Харциз: У ФБУ відбуваються постійні махінації із заробітними платами
#ФБУ, #Ярослав Харциз

Джерело - Чемпіон.

У Федерації боксу України постійно проводять махінації із заробітними платами.

Про це розповів український боксер Ярослав Харциз.

"Те, що коїться у Федерації боксу, це вже не смішно. Почну з елементарних зарплат. Це бюджетні кошти, виплати йдуть від Міністерства молоді та спорту, але списки подає Федерація боксу України, і вони вирішують, хто скільки отримуватиме. Відбуваються постійні махінації із заробітними платами, доводиться дзвонити, лаятися за свої гроші, які ти заслужив своєю працею", - сказав боксер.

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"Форму видають не по сезону. Їхати на змагання взимку - немає ні курток, ні теплих костюмів. Соромно їхати не у формі збірної, але у літньому костюмі теж так собі. Хоча бюджет на форму виділяється, і куди діваються гроші незрозуміло".

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"А взагалі - це смішно - перед олімпійськими іграми в Токіо нам видали боксерську форму за 2 дні до вильоту. Деяким хлопцям форма так і не дісталася, сказали, що немає розмірів. І передавали потім новоприбулими в Токіо", - заявив Харциз.

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