Промоутер назвав помилку, через яку Ломаченко позбувся всіх титулів

Джерело - espreso.tv.
Василь Ломаченко вчинив безглуздо, коли перед боєм з Теофімо Лопесом приховав, що травмований.
Про це розповів промоутер Боб Арум.
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"Чесно кажучи, я був шокований, коли побачив виступ Ломаченка з Лопесом. Але за два дні після бою Василь відвідав лікаря і йому провели операцію на плечі. Тож це ніякі не вигадки. Щоправда, я не розумію, чому він не повідомив нам про це, щоби ми могли перенести бій, але маємо те, що маємо", - сказав Арум.
Нагадаємо, Ломаченко поскаржився на відсутність суперників.