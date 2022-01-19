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Промоутер назвав помилку, через яку Ломаченко позбувся всіх титулів

Сьогодні 15:38 220 0
Боб Арум прокоментував бій Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса
Промоутер назвав помилку, через яку Ломаченко позбувся всіх титулів
Фото - gettyimages
#Арум, #Бокс, #Василь Ломаченко, #Теофімо Лопес

Джерело - espreso.tv.

Василь Ломаченко вчинив безглуздо, коли перед боєм з Теофімо Лопесом приховав, що травмований.   

Про це розповів промоутер Боб Арум.

 Актуально: Абсолютний чемпіон світу хоче бою з Ломаченком

"Чесно кажучи, я був шокований, коли побачив виступ Ломаченка з Лопесом. Але за два дні після бою Василь відвідав лікаря і йому провели операцію на плечі. Тож це ніякі не вигадки. Щоправда, я не розумію, чому він не повідомив нам про це, щоби ми могли перенести бій, але маємо те, що маємо", - сказав Арум.

Нагадаємо, Ломаченко поскаржився на відсутність суперників.

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