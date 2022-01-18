Промоутер назвав місце реваншу Усик - Джошуа

Едді Гірн прокоментував реванш Усик - Джошуа

Реванш між чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком та Ентоні Джошуа може відбутися у Великій Британії.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

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"Ентоні Джошуа зобов'язаний перемогти в цьому бою. Я б хотів побачити, як він перемагає в Великобританії. Квітень – ймовірна дата цього поєдинку. Я відчуваю, що цей бій знову відбудеться у Великій Британії.

Було б відмінно знову відвідати стадіон Тоттенгем. Вемблі – теж хороший варіант. У нас є ряд міжнародних пропозицій", – розповів Гірн.

Нагадаємо, Ф'юрі ризикує втратити чемпіонський титул WBC.