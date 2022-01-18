Левандовський - найкращий гравець року за версією ФІФА
Вчора 21:45 573 1
Золоті-сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
Сьогодні 17:01 6141 1
ФІФА анулювала жовті картки гравців збірної України перед матчем проти Шотландії
Сьогодні 11:41 1211
Бенфіка відмовилася від призначення Шевченка
Сьогодні 10:22 775
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів
Сьогодні 10:11 7173
Полісся підписало Будківського
Сьогодні 09:12 513
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 08:50 10068 2
Дженоа підшукала заміну Шевченку
Сьогодні 08:25 1680
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: розклад змагань
Сьогодні 00:08 3321
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 23:08 6230
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Усик: Я шалено радий, що народився в Україні

Сьогодні 18:54 34 0
Українець розповів чому не переїхав у США
Усик: Я шалено радий, що народився в Україні

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик не переїхав до США через дружину.

Про це він розповів Марії Єфросініній.

"У мене був практично підписаний контракт із американською промоутерською компанією, але одна з причин, чому я відмовився – я знав, що можу втратити сім'ю. Катерина не хотіла їхати до США", - заявив боксер.

  АктуальноПромоутер назвав місце реваншу Усик - Джошуа

"Я дуже радий, що я з України. Шалено радий, що я народився саме в цій країні. На пресконференції я тоді сказав, що Джошуа забере свої слова назад, тому що я підкорю і Америку також. Слава богу, склалося", - сказав Усик.

Раніше Усик у горах показав свою боксерську техніку.

Коментарі ()