Українець розповів чому не переїхав у США

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик не переїхав до США через дружину.

Про це він розповів Марії Єфросініній.

"У мене був практично підписаний контракт із американською промоутерською компанією, але одна з причин, чому я відмовився – я знав, що можу втратити сім'ю. Катерина не хотіла їхати до США", - заявив боксер.

Актуально: Промоутер назвав місце реваншу Усик - Джошуа

"Я дуже радий, що я з України. Шалено радий, що я народився саме в цій країні. На пресконференції я тоді сказав, що Джошуа забере свої слова назад, тому що я підкорю і Америку також. Слава богу, склалося", - сказав Усик.

Раніше Усик у горах показав свою боксерську техніку.