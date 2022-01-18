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Усик: Через хейт я втратив багато контрактів

Сьогодні 17:20 1209 1
Українець розповів про хейт у свою сторону
Усик: Через хейт я втратив багато контрактів
#Олександр Усик, #Єфросініна

Джерело - Чемпіон.

Український чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик втратив чимало грошей через свою позицію.

Про це він розповів Марії Єфросініній.

"Ситуація така, що з хейтом і цим поділом, нерозумінням дуже багато контрактів пішло, багатомільйонних контрактів. Вони відхилилися, відмовились", - заявив боксер.

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"Наприклад, "ти там політично висловлювався". Я говорю: "Де, покажіть". "Ну ось на тебе там кажуть". Ну так кажуть чи я говорю. Чимало грошей я втратив за свою позицію – я не шкодую про це. Гроші – це, мабуть, найлегший ресурс, який можна поповнити", - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик у горах показав свою боксерську техніку.

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