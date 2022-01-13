Ф'юрі ризикує втратити чемпіонський титул WBC

У британського боксера Тайсона Ф'юрі можуть відібрати чемпіонський титул WBC, якщо він відмовиться провести наступний бій проти співвітчизника Ділліана Вайта.

Про це заявив промоутер претендента Едді Гірн.

"Я не вірю, що це можливо у поточній правовій ситуації зі справою Ділліана Вайта. Тайсон може робити все, що хоче. Якщо він прагне звільнити титул, тоді він може битися 26 березня. Але я не маю відповіді на питання, з якого дива йому відмовлятися від пояса, адже цінність завжди в тому, щоб володіти поясами та стати абсолютним чемпіоном", - сказав Гірн.