Стаховський завершив професійну кар'єру
Вчора 17:20 515 1
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Вчора 23:26 6785 2
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 23:15 2994
Кубок Італії. Мілан - Дженоа: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 22:00 2883
Збірна Сербії розгромила Україну на чемпіонаті Європи
Вчора 20:32 498 1
Історія беттінг-скандалу з Брюсом Гроббелааром, частина третя
Вчора 20:13 150
Кличко підтримав Шевченка
Вчора 17:40 1121
Підручний - сьомий у спринті на Кубку світу у Рупольдингу
Вчора 17:01 476
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 15:35 36411
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 11:52 17151
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Ф'юрі ризикує втратити чемпіонський титул WBC

Вчора 22:41 253 0
Ф'юрі може втратити пояс WBC
Ф'юрі ризикує втратити чемпіонський титул WBC
Фото - gettyimages
#WBC, #Бокс, #Вайт, #Едді Гірн, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - vringe.com.

У британського боксера Тайсона Ф'юрі можуть відібрати чемпіонський титул WBC, якщо він відмовиться провести наступний бій проти співвітчизника Ділліана Вайта.

Про це заявив промоутер претендента Едді Гірн.

"Я не вірю, що це можливо у поточній правовій ситуації зі справою Ділліана Вайта. Тайсон може робити все, що хоче. Якщо він прагне звільнити титул, тоді він може битися 26 березня. Але я не маю відповіді на питання, з якого дива йому відмовлятися від пояса, адже цінність завжди в тому, щоб володіти поясами та стати абсолютним чемпіоном", - сказав Гірн.

WBC зобов'язала Ф'юрі провести обов'язковий захист титулу проти Вайта. 

Нагадаємо, менеджер Усика натякнув на можливий бій із Ф'юрі.

Коментарі ()