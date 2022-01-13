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Кличко елегантно відповів Ф'юрі, який звинуватив Усика у використанні допінгу

Сьогодні 13:55 243 0
Легендарний українець заступився за співвітчизника
Кличко елегантно відповів Ф'юрі, який звинуватив Усика у використанні допінгу
Фото Getty Images
#Володимир Кличко, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC Тайсону Ф'юрі не повинен звинувачувати чемпіона WBA, IBF, WBO Олександра Усика в вживанні допінгу.

Про це заявив колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко.

"Тайсон Ф'юрі, ти живеш у скляному будинку, так що хтось повинен забрати твої камені.

Не так давно перед нашим поєдинком у тебе взагалі був позитивний результат на допінг. Будь-хто може погуглити. Тримай себе в руках", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, у 2015 році Ф'юрі переміг Володимира Кличка одноголосним рішенням суддів, ставши чемпіоном світу. У вересні 2021 року Усик виявився сильнішим за Джошуа і володар чемпіонських титулів.

Раніше промоутер звинуватив WBC у зриві бою Усик - Ф'юрі.

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