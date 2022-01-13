Кличко елегантно відповів Ф'юрі, який звинуватив Усика у використанні допінгу

Легендарний українець заступився за співвітчизника

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC Тайсону Ф'юрі не повинен звинувачувати чемпіона WBA, IBF, WBO Олександра Усика в вживанні допінгу.

Про це заявив колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко.

"Тайсон Ф'юрі, ти живеш у скляному будинку, так що хтось повинен забрати твої камені. Не так давно перед нашим поєдинком у тебе взагалі був позитивний результат на допінг. Будь-хто може погуглити. Тримай себе в руках", - зазначив Кличко.

@Tyson_Fury you live in a glass house, and someone needs to take away your stones. Wasn’t long ago before our fight where you ACTUALLY tested positive. Anyone can Google it. Keep it classy!!! #usykchampion #ukraine #hypocrite @usykaa https://t.co/mQqJStAkZ6 pic.twitter.com/LlDu0vsiWa — Klitschko (@Klitschko) January 12, 2022

Нагадаємо, у 2015 році Ф'юрі переміг Володимира Кличка одноголосним рішенням суддів, ставши чемпіоном світу. У вересні 2021 року Усик виявився сильнішим за Джошуа і володар чемпіонських титулів.

Раніше промоутер звинуватив WBC у зриві бою Усик - Ф'юрі.