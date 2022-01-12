Едді Гірн розповів про контракт між Усиком та Джошуа про бій-реванш

Джерело - Pitch Boxing.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа розпочне тренувальний збір наприкінці січня або на початку лютого.

Про це заявив його промоутер Едді Гірн.

"Команда Усика - добрі, щирі люди, які знають, що вони несуть відповідальність за реванш з Джошуа. Вони раді зробити це. Вони вважають, що є лідерами у реванші. Наш план полягає у тому, щоб зафіксувати дату реваншу до кінця місяця", - заявив промоутер.

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"Я очікую, що Джошуа розпочне тренувальний збір наприкінці січня або на початку лютого. Це вже узгоджено. Не говоритиму про контракт, бо він досить стандартний для такого бою. Усик був дуже задоволений пунктом про матч-реванш. Його команда хотіла підписати пункт про реванш на таких умовах і очевидно, що вони зароблять багато грошей", - сказав Гірн.

Нагадаємо, менеджер Усика натякнув на можливий бій із Ф'юрі.