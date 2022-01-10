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Усику знайшли нового суперника

Сьогодні 18:56 370 0
Тім Сміт прокоментував потенційних суперників Деонтея Вайлдера
Усику знайшли нового суперника
Фото - gettyimages
#Олександр Усик

Джерело - vringe.com.

Ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) має шанс побитися з чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

Про це розповів віцепрезидент Premier Boxing Champions Ела Хеймон Тім Сміт.

"У Деонтея велике серце, і для нього, як і раніше, залишаються варіанти з великими боями. Я говорю про Енді Руїса, Ентоні Джошуа та Олександра Усика. Якщо дивитися на хевівейт, то Деонтей – у топ-4 або топ-5 з погляду його маркетингової привабливості та приголомшливої ​​здатності нокаутувати людей одним ударом", – відзначив Сміт.

Нагадаємо, Усика включено до ТОП-10 найкращих спортсменів світу 2021 року.

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