Усику знайшли нового суперника

Ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) має шанс побитися з чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

Про це розповів віцепрезидент Premier Boxing Champions Ела Хеймон Тім Сміт.

"У Деонтея велике серце, і для нього, як і раніше, залишаються варіанти з великими боями. Я говорю про Енді Руїса, Ентоні Джошуа та Олександра Усика. Якщо дивитися на хевівейт, то Деонтей – у топ-4 або топ-5 з погляду його маркетингової привабливості та приголомшливої ​​здатності нокаутувати людей одним ударом", – відзначив Сміт.