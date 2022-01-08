Менеджер Усика натякнув на можливий бій із Ф'юрі

Менеджер чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика Сергій Лапін припускає проведення поєдинку свого підопічного з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам менеджер.

"У найближчому майбутньому ми дізнаємося дату реваншу Олександра Усика з Ентоні Джошуа. Але, можливо, ми з'ясуємо ще дещо цікаве. Чому б не припустити такий варіант, як бій Ф'юрі - Усик? Це була б дуже цікава для любителів боксу історична подія.

Якщо ви пам'ятаєте, рік тому фанати чекали бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, але буквально одночасно все змінилося. На даному етапі, гадаю, все можливо, все постійно змінюється. Бій за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі - це дуже крута подія, якої не було понад 20 років.

Якщо поєдинок між моїм бійцем Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться, то це дійсно буде протистояння двох хлопців із високим боксерським IQ. Мені здається, що бій буде схожий на шахівницю, а перемога дістанеться тому, хто максимально продуктивно виконає своє завдання.

На сьогодні точної інформації про цей поєдинок немає, але недавно я помітив, що про нього багато говорять. Можливо, дуже скоро ми дізнаємося про щось цікаве. Можливо, це буде Велика Британія чи Саудівська Аравія", - сказав Лапін.