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Джошуа: Поразка від Усика мене психологічно вбила

Сьогодні 18:40 1388 0
Ентоні Джошуа прокоментував поразку від Олександра Усика
Джошуа: Поразка від Усика мене психологічно вбила
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - sport.ua.

Ентоні Джошуа важко прийняв поразку від Олександра Усика і втрати трьох титулів суперважкої ваги.

Про це розповів сам боксер.

"У мене були дуже великі очікування від себе. І я поступився, хоч був готовий на 100%. Поразка від Усика мене психологічно вбила. Тепер я маю намір повністю змінити тренування, налаштування та підготовку до реваншу.

Це найважливіший етап моєї кар'єри, мені необхідно повернути свої титули", - сказав Джошуа.

Реванш може відбутися навесні 2022 року.

Раніше, авторитетний тренер назвав причину поразки Джошуа у бою з Усиком.

Нагадаємо, Усика включено до ТОП-10 найкращих спортсменів світу 2021 року.

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