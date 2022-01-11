Джошуа: Поразка від Усика мене психологічно вбила

Ентоні Джошуа важко прийняв поразку від Олександра Усика і втрати трьох титулів суперважкої ваги.

Про це розповів сам боксер.

"У мене були дуже великі очікування від себе. І я поступився, хоч був готовий на 100%. Поразка від Усика мене психологічно вбила. Тепер я маю намір повністю змінити тренування, налаштування та підготовку до реваншу.

Це найважливіший етап моєї кар'єри, мені необхідно повернути свої титули", - сказав Джошуа.