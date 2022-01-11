Джошуа: Поразка від Усика мене психологічно вбила

Джерело - sport.ua.
Ентоні Джошуа важко прийняв поразку від Олександра Усика і втрати трьох титулів суперважкої ваги.
Про це розповів сам боксер.
"У мене були дуже великі очікування від себе. І я поступився, хоч був готовий на 100%. Поразка від Усика мене психологічно вбила. Тепер я маю намір повністю змінити тренування, налаштування та підготовку до реваншу.
Це найважливіший етап моєї кар'єри, мені необхідно повернути свої титули", - сказав Джошуа.
Реванш може відбутися навесні 2022 року.
Раніше, авторитетний тренер назвав причину поразки Джошуа у бою з Усиком.
Нагадаємо, Усика включено до ТОП-10 найкращих спортсменів світу 2021 року.