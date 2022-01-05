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Авторитетний тренер назвав причину поразки Джошуа у бою з Усиком

Сьогодні 15:55 279 0
Тедді Атлас прокоментував бій Джошуа - Усик
Авторитетний тренер назвав причину поразки Джошуа у бою з Усиком
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - 24tv.ua.

Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) не був вмотивований у бою проти Олександра Усика(19-0, 13 КО) в бою за чотири титули у надважкій вазі.

Про це розповів колишній тренер Олександра Гвоздика Тедді Атлас.

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"Джошуа заробив занадто багато грошей. Я так думаю. І він зазнає поразки занадто легко, занадто великодушно. Не зрозумійте мене неправильно, я за те, щоб і переможець, і той, хто програв, поводилися гідно.

Але у Джошуа цієї великодушності якось занадто багато. Прямо як у хлопця, який зробив надто багато грошей", – заявив Атлас.

Нагадаємо, Усика включено до топ-10 найкращих спортсменів світу 2021 року.

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