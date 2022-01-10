Зміна тренера колишнього чемпіона Ентоні Джошуа перед реваншем з Олександром Усиком є величезним ризиком для британця.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Це величезний ризик, але якщо ви відчуваєте, що вам потрібні зміни, але не можете їх отримати, не змінивши своє оточення, то альтернатива ще більш ризикована. Якщо Ентоні не вніс жодних змін і не влаштовує підхід команди, то нам не потрібно погоджуватися на цей матч-реванш.

Джошуа зберігає активний і позитивний настрій, тому я не маю сумнівів, що зміни підуть йому на користь, і він залишиться задоволений. Якщо подивитися на ситуацію з іншого боку, то мені набагато спокійніше, Ентоні потрібне щось нове", – розповів Гірн.