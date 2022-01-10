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Це величезний ризик - Гірн про зміну тренера для Джошуа

Сьогодні 22:55 279 0
Едді Гірн прокоментував зміну тренера Ентоні Джошуа
Це величезний ризик - Гірн про зміну тренера для Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа

Джерело - boxingnews24.com.

Зміна тренера колишнього чемпіона Ентоні Джошуа перед реваншем з Олександром Усиком є величезним ризиком для британця.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Це величезний ризик, але якщо ви відчуваєте, що вам потрібні зміни, але не можете їх отримати, не змінивши своє оточення, то альтернатива ще більш ризикована. Якщо Ентоні не вніс жодних змін і не влаштовує підхід команди, то нам не потрібно погоджуватися на цей матч-реванш.

Джошуа зберігає активний і позитивний настрій, тому я не маю сумнівів, що зміни підуть йому на користь, і він залишиться задоволений. Якщо подивитися на ситуацію з іншого боку, то мені набагато спокійніше, Ентоні потрібне щось нове", – розповів Гірн.

Раніше, авторитетний тренер назвав причину поразки Джошуа у бою з Усиком.

Нагадаємо, Усика включено до ТОП-10 найкращих спортсменів світу 2021 року.

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