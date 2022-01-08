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Промуотер: Не думаю, що реванш Усик - Джошуа відбудеться у Києві

Сьогодні 13:09 52 0
Гірн висловився щодо місця проведення бою-реваншу
Промуотер: Не думаю, що реванш Усик - Джошуа відбудеться у Києві
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - ESPN.

Київ - це не те місто, яке принесе гроші від проведення-бою реваншу Ентоні Джошуа - Олександр Усик.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"У нас було дві чи три пропозиції з різних країн про те, щоб провести бій Джошуа проти Усика. Але після успішного, якщо не брати до уваги результату, бою на стадіоні Тоттенгем Готспур, я хотів би знову організувати поєдинок у Великій Британії.

Можливо, знову на Готспур або на Вемблі, тому що я відчуваю, що Джошуа зобов'язаний перемогти у цьому бою. Якщо у нас буде можливість влаштувати цей бій у Великій Британії, нам потрібно зробити це. Якщо Ентоні переможе у рідних стінах, то це буде особлива подія.

Ми можемо влаштувати бій там, де захочемо, але водночас поєдинок має принести достатньо грошей, щоб ми знали, що зробили свою роботу. Київ - це не те місто, яке принесе гроші, але інші міста поза межами Великої Британії ми розглянемо. Я не думаю, що реванш відбудеться у Києві", - зазначив Гірн.

Раніше, авторитетний тренер назвав причину поразки Джошуа у бою з Усиком.

Нагадаємо, Усика включено до ТОП-10 найкращих спортсменів світу 2021 року.

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