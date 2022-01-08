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Джошуа: Я знову повернуся на шлях до абсолютного чемпіонства

Сьогодні 15:09 173 0
Британець назвав умову, за якої переможе Усика
Джошуа: Я знову повернуся на шлях до абсолютного чемпіонства
Фото Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Sky Sports.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа вірить у свою перемогу над українцем Олександром Усиком.

Про це заявив британський боксер.

"У серпні минулого року я повинен був провести бій з Ф'юрі. Якщо я не борюся з хлопцем, з яким повинен провести бій, то я битимуся з наступним сильним боксером.

Усик прийшов з першої важкої ваги. Він чудовий, 12-раундовий боєць.

На мені завжди було тавро: казали, що я не можу боксувати. Я ніби був великим і незграбним бодибілдером. Я сказав: "Ок, добре".

Усик виграв дев'ять раундів, я виграв три. Якщо в реванші з Усиком я виграю на чотири раунди більше, то переможу. Дозвольте мені спростити це завдання.

Потім я знову повернуся на шлях до абсолютного чемпіонства", - сказав Джошуа.

Раніше, авторитетний тренер назвав причину поразки Джошуа у бою з Усиком.

Нагадаємо, Усика включено до ТОП-10 найкращих спортсменів світу 2021 року.

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