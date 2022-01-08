Бій Усик - Ф'юрі посів перше місце у списку найочікуваніших у 2022 році

Портал високо оцінив можливість проведення цього поєдинку

Найочікуванішим боєм у 2022 році є Усик - Ф'юрі, а ймовірність його проведення становила 8,5 із 10.

Про це повідомляє авторитетний сайт ESPN.

Експерти оцінили ймовірність проведення цих поєдинків, а також надали можливі альтернативні варіанти.

ТОП-7 очікуваних боїв за версією ESPN:

1. Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі, ймовірність проведення - 8,5/10.

Альтернативні поєдинки: Ф'юрі - Джошуа, Усик - Вайлдер.

2. Сауль Альварес – Геннадій Головкін, ймовірність проведення - 5/10.

Альтернативні поєдинки: Канело - Бетербієв, Головкін - Джермалл Чарло, Головкін - Андраде.

3. Теренс Кроуфорд - Еррол Спенс, ймовірність проведення - 6,5/10.

Альтернативні поєдинки: Кроуфорд - Тейлор, Спенс - Енніс.

4. Ентоні Джошуа - Деонтей Вайлдер, можливість проведення - 3/10.

Альтернативні поєдинки: Вайлдер - Руїс, Джошуа - Вайт.

5. Джордж Камбосос-молодший - Девін Хейні, можливість проведення - 7/10.

Альтернативні поєдинки: Камбосос - Ломаченко, Хейні - Гарсія.

6. Раян Гарсія - Джервонта Девіс, можливість проведення - 6/10.

Альтернативні поєдинки: Гарсія - Круз, Девіс - Камбосос.

7. Давид Бенавідес - Джермалл Чарло, можливість проведення - 6/10.

Альтернативні варіанти: Бенавідес - Плант, Чарло - Плант.

Раніше, авторитетний тренер назвав причину поразки Джошуа у бою з Усиком.

Нагадаємо, Усика включено до ТОП-10 найкращих спортсменів світу 2021 року.