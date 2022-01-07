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Валлін: У бою з Усиком Джошуа повинен більше ризикувати

Сьогодні 15:26 152 0
Швед висловився про другий поєдинок між боксерами
Валлін: У бою з Усиком Джошуа повинен більше ризикувати
Фото Getty Images
#Валлін, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Two Sides.

У бою-реванші з Олександром Усиком британцю Ентоні Джошуа потрібно більше ризикувати.

Про це заявив шведський суперважковаговик Отто Валлін.

"Якщо чесно, я не думаю, що в реванші Усика з Джошуа багато що зміниться. В Ентоні буде мало часу, щоб внести необхідні зміни. Проте Джошуа має габарити і міць, щоб випромінювати небезпеку.

Джошуа повинен більше ризикувати. У першому бою він намагався боксувати з Усиком, але його суперник дуже хороший у цьому. Так що це ідеально спрацювало на Олександра і полегшило бій для нього. Я думаю, що йому потрібно бути жорстким з Усиком", - заявив Валлін.

Раніше, авторитетний тренер назвав причину поразки Джошуа у бою з Усиком.

Нагадаємо, Усика включено до ТОП-10 найкращих спортсменів світу 2021 року.

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