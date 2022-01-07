У бою-реванші з Олександром Усиком британцю Ентоні Джошуа потрібно більше ризикувати.

Про це заявив шведський суперважковаговик Отто Валлін.

"Якщо чесно, я не думаю, що в реванші Усика з Джошуа багато що зміниться. В Ентоні буде мало часу, щоб внести необхідні зміни. Проте Джошуа має габарити і міць, щоб випромінювати небезпеку.

Джошуа повинен більше ризикувати. У першому бою він намагався боксувати з Усиком, але його суперник дуже хороший у цьому. Так що це ідеально спрацювало на Олександра і полегшило бій для нього. Я думаю, що йому потрібно бути жорстким з Усиком", - заявив Валлін.