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Валлін оцінив шанси Усика у бою з Ф'юрі

Сьогодні 13:10 101 0
Шведський боксер дав свій прогноз на потенційний титульний бій
Валлін оцінив шанси Усика у бою з Ф'юрі
Фото Getty Images
#Валлін, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Two Sides.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі переміг би володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика.

Про це заявив шведський суперважковаговик Отто Валлін.

"Бій Усик - Ф'юрі буде дуже цікавою подією. Мені здається, що Тайсон - фаворит бою, оскільки він набагато більший. У нього зріст 205 сантиметрів, а в Усіка - близько 190 сантиметрів. хотів би побачити цей бій.

Якщо Усик зможе перемогти Ф'юрі, то це буде чудово, це буде шикарне досягнення. Але я вважаю, що Тайсон переможе в цьому поєдинку", - заявив Валлін.

Раніше, авторитетний тренер назвав причину поразки Джошуа у бою з Усиком.

Нагадаємо, Усика включено до ТОП-10 найкращих спортсменів світу 2021 року.

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