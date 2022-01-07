Валлін оцінив шанси Усика у бою з Ф'юрі

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі переміг би володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика.

Про це заявив шведський суперважковаговик Отто Валлін.

"Бій Усик - Ф'юрі буде дуже цікавою подією. Мені здається, що Тайсон - фаворит бою, оскільки він набагато більший. У нього зріст 205 сантиметрів, а в Усіка - близько 190 сантиметрів. хотів би побачити цей бій.

Якщо Усик зможе перемогти Ф'юрі, то це буде чудово, це буде шикарне досягнення. Але я вважаю, що Тайсон переможе в цьому поєдинку", - заявив Валлін.