Валлін оцінив шанси Усика у бою з Ф'юрі

Джерело - Two Sides.
Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі переміг би володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика.
Про це заявив шведський суперважковаговик Отто Валлін.
"Бій Усик - Ф'юрі буде дуже цікавою подією. Мені здається, що Тайсон - фаворит бою, оскільки він набагато більший. У нього зріст 205 сантиметрів, а в Усіка - близько 190 сантиметрів. хотів би побачити цей бій.
Якщо Усик зможе перемогти Ф'юрі, то це буде чудово, це буде шикарне досягнення. Але я вважаю, що Тайсон переможе в цьому поєдинку", - заявив Валлін.
Раніше, авторитетний тренер назвав причину поразки Джошуа у бою з Усиком.
Нагадаємо, Усика включено до ТОП-10 найкращих спортсменів світу 2021 року.