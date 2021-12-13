Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в хевівейті за версіями WBA, IBF і WBO пригадав цікавий епізод зі своєї аматорської кар'єри.

Олександр Усик зізнався в інтерв’ю журналісту польського видання Przeglad Sportowy Пшемиславу Осяку, що під час своєї любительскої кар’єри отримував пропозицію програти бій за гроші. Це трапилося напередодні фіналу чемпіонату світу-2011, який проходив в Баку. Суперником в фіналі у українця був 18-річний Теймур Мамедов, який народився в Росії, а виступав за збірну Азербайджану. З дозволу нашого польского колеги публікуємо уривок інтерв’ю, де українець детальніше розповідає про цей випадок.

ПРЕМИСЛАВ ОСЯК: Чи правда, що перед фінальним поєдинком чемпіонату світу, який відбувся в Баку в 2011 році, вас намагалися підкупом змусити програти представнику Азербайджану Теймуру Мамедову?

ОЛЕКСАНДР УСИК: Так, мені запропонували 300 тисяч євро.

ОСЯК: Місцеві хлопці?

УСИК: Напевно. До мене прийшов чоловік і сказав, що пропонують саме таку суму. Я не погодився.

ОСЯК: Мабуть, ви ще краще мобілізувалися перед фіналом, адже виграли 25:15?

УСИК: Так, бо я думав, що тепер 300 тисяч можна розділити між трьома суддями, і тоді вони будуть виконувати свою брудну роботу. Велика арена, серед глядачів - президент Азербайджану... Я вийшов на ринг з думкою, що треба дуже сильно бити. Слава Богу, їм не вдалося.

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