Чемпіон WBA Джервонта Девіс переможе українського ексчемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.

Про це заявив український боксер Іван Редкач.

"У легкій вазі я хочу побитися з Джервонтою Девісом. Я проти Ломаченка? Це великий поєдинок, але він націлений на іншого боксера", - заявив боєць.