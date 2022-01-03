Джерело - ESNEWS.
Чемпіон WBA Джервонта Девіс переможе українського ексчемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.
Про це заявив український боксер Іван Редкач.
"У легкій вазі я хочу побитися з Джервонтою Девісом. Я проти Ломаченка? Це великий поєдинок, але він націлений на іншого боксера", - заявив боєць.
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"Йому потрібен Камбосос - це нормально. Лома переможе Камбососа Ломаченко проти Девіса? Джервонта переможе, тому що він сильний", - сказав Редкач.
Нагадаємо, Ломаченко висунув промоутеру ультиматум щодо наступного бою.