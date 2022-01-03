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Редкач: Джервонта переможе Ломаченка

Сьогодні 18:35 211 0
Український боксер розповів про можливий бій у легкій вазі
Редкач: Джервонта переможе Ломаченка
#Девіс, #Камбосос, #Василь Ломаченко, #Редкач

Джерело - ESNEWS.

Чемпіон WBA Джервонта Девіс переможе українського ексчемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.

Про це заявив український боксер Іван Редкач.

"У легкій вазі я хочу побитися з Джервонтою Девісом. Я проти Ломаченка? Це великий поєдинок, але він націлений на іншого боксера", - заявив боєць.

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"Йому потрібен Камбосос - це нормально. Лома переможе Камбососа Ломаченко проти Девіса? Джервонта переможе, тому що він сильний", - сказав Редкач.

Нагадаємо, Ломаченко висунув промоутеру ультиматум щодо наступного бою.

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