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Ломаченко висунув промоутеру ультиматум щодо наступного бою

Сьогодні 12:17 190 0
Василь Ломаченко хоче битися з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджом Камбосом
Ломаченко висунув промоутеру ультиматум щодо наступного бою
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко

Джерело - boxingnews24.com.

Український боксер Василь Ломаченко поставив промоутерській компанії Top Rank завдання влаштувати йому бій за титул абсолютного чемпіона світу з австралійцем Джорджем Камбососом.

Про це розповів президента Top Rank Тодд Дюбеф.

"Ломаченко дав нам ясно зрозуміти, що йому потрібен бій проти Камбососа. Він нам чітко сказав, що це той поєдинок, на який він налаштований. І ми намагатимемося це зробити. Обговорюємо зі стороною Камбососа бій у першій половині 2022 року. Лома хоче отримати свої титули назад", - сказав Дюбеф.

Раніше, Ломаченко попросив уболівальників обрати йому наступного суперника.

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