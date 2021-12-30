WBO у січні може санкціонувати бій Ломаченко - Камбосос

Камбосос можуть змусити битися з Ломаченком

Вже у січні організація WBO може санкціонувати поєдинок Джордж Камбосос – Василь Ломаченко у рамках обов'язкового захисту титулів.

Про це повідомляє Boxingnews 24.

Промоутери українця активно тиснуть на WBO, щоб був затверджений саме цей поєдинок, хоча Камбосос має багато інших варіантів.

І якщо австралієць хоче уникнути зустрічі з Ломаченком, то йому потрібно до рішення WBO офіційно домовитися про бій з іншим суперником.

Найреальнішим і найбільш фінансово привабливим варіантом називають бій з Девіном Хейні. Крім того, називаються прізвища Раяна Гарсії та Джервонти Девіса, але саме Ломаченко займає 1 місце рейтингу WBO.

Але якщо WBO санкціонує бій проти Ломаченка раніше, то Камбососу буде важко відмовитися від поєдинку та зберегти пояси.

Нагадаємо, Ломаченко висунув промоутеру ультиматум щодо наступного бою.