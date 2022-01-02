Кубинець зумів переламати перебіг поєдинку

Джерело - Чемпіон.

42-річний суперважковаговик Луїс Ортіс (33-2, 28 КО) нокаутував Чарльза Мартіна (18-3-1, 16 КО) у головному поєдинку вечора боксу в Лос-Анджелесі.

У шостому раунді Ортіс потряс Мартіна, відправив на підлогу рингу, а потім почав добивати, змусивши рефері зупинити поєдинок. Як результат - перемога кубинця технічним нокаутом.

З'явилися суддівські записи на момент зупинки бою. На всіх трьох картках Ортіс програвав американцеві - 45:48, 46:47, 45:48.

Раніше, Вихрист у неймовірному поєдинку переміг Кіладзе.