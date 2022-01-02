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Ортіс нокаутував Мартіна у шостому раунді бою

Сьогодні 07:47 435 0
Кубинець знову вимагатиме титульний поєдинок
Ортіс нокаутував Мартіна у шостому раунді бою
#Мартін, #Ортіс

Джерело - Чемпіон.

42-річний суперважковаговик Луїс Ортіс (33-2, 28 КО) нокаутував Чарльза Мартіна (18-3-1, 16 КО) у головному поєдинку вечора боксу в Лос-Анджелесі.

Вже в першому раунді Ортіс опинився в нокдауні після короткого лівого хука, проте нічого критичного для кубинця не сталося. У другій трихвилинці Луїс упав ще раз, але знову швидко відновився.

Потім у бою настало певне затишшя. Розв'язка відбулася в шостому раунді: Ортіс потряс Мартіна, відправив на підлогу рингу, а потім почав добивати, змусивши рефері зупинити поєдинок. Як результат - перемога кубинця технічним нокаутом.

Раніше, Вихрист у неймовірному поєдинку переміг Кіладзе.

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