Радченко: Усик перейняв тренування у Кличка

Олександр Усик у Володимира Кличка перейняв систему спарингуватися не три рази на тиждень, а чотири - та ще й велику кількість раундів.

Про це заявив український боксер першої важкої ваги Сергій Радченко.

"Є індивідуальні ОФП-шні підготовки, вони у кожного свої, яких ми практично не бачимо.

Щодо спарингів, можу точно сказати, що Усик у Кличка перейняв систему спарингуватися не три рази на тиждень, а чотири - та ще й велику кількість раундів. Це від Кличка.

Сто відсотків, тому що Алі Башир, який був тренером Усика, у таборі від початку був помічником тренера Кличка Стюарда. Башир потім передав методику Кличка, яку робив Стюард, Усику. І, хоч тренер помінявся, але вона так само й залишилася в Усика, бо це дуже сильно.

Коли комусь кажеш, як вони спарингуються, то у всіх очі на лоба викочуються, всі в шоці. Усик теж має особливості, які він взяв від Папаченка. Це правильно. Взяв те, що зручно", - сказав Радченко.