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Вайт може стати наступним суперником Ф'юрі

Сьогодні 16:39 224 0
Повернення Ф'юрі на ринг відбудеться у березні 2022 року
Вайт може стати наступним суперником Ф'юрі
#Вайт, #Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила, що Ділліан Вайт (28-2, 19 КО) за бій з чемпіоном світу в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) має отримати 20% від загального гонорару, а не 45%, як хотів претендент.

Про це повідомляє Daily Star. 

Сторони мають час домовитися про бій до 11 січня. Якщо цього не станеться, то WBC призначать промоутерські торги.

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Ф'юрі крім кандидатури Вайта розглядає варіант із проведенням нетитульного бою проти Енді Руїса або Роберта Хеленіуса.

Очікується, що повернення Тайсона Ф'юрі на ринг відбудеться у березні 2022 року.

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