Джерело - Чемпіон.
Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила, що Ділліан Вайт (28-2, 19 КО) за бій з чемпіоном світу в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) має отримати 20% від загального гонорару, а не 45%, як хотів претендент.
Про це повідомляє Daily Star.
Сторони мають час домовитися про бій до 11 січня. Якщо цього не станеться, то WBC призначать промоутерські торги.
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Ф'юрі крім кандидатури Вайта розглядає варіант із проведенням нетитульного бою проти Енді Руїса або Роберта Хеленіуса.
Очікується, що повернення Тайсона Ф'юрі на ринг відбудеться у березні 2022 року.