Повернення Ф'юрі на ринг відбудеться у березні 2022 року

Джерело - Чемпіон.

Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила, що Ділліан Вайт (28-2, 19 КО) за бій з чемпіоном світу в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) має отримати 20% від загального гонорару, а не 45%, як хотів претендент.

Про це повідомляє Daily Star.

Сторони мають час домовитися про бій до 11 січня. Якщо цього не станеться, то WBC призначать промоутерські торги.

Ф'юрі крім кандидатури Вайта розглядає варіант із проведенням нетитульного бою проти Енді Руїса або Роберта Хеленіуса.

Очікується, що повернення Тайсона Ф'юрі на ринг відбудеться у березні 2022 року.