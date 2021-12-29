У Ф'юрі несподівано змінився суперник

Британський боксер Тайсон Ф'юрі проведе наступний бій проти фіна Роберта Хеленіуса або американця Енді Руїса, а не Ділліана Вайта.

Про це заявив промоутер важковаговика Боб Арум в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

"Ми розглядаємо Енді Руїса як можливого кандидата, він зараз доступний. Крім того, Тайсон може зустрітися з цим великим фінським хлопцем Хеленіусом. Це два головних претенденти. Я думаю, що якщо це буде Хеленіус, то бій відбудеться у Великій Британії, а якщо Руїс, то поєдинок ми проведемо в Лас-Вегасі", - сказав Арум.