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У Ф'юрі несподівано змінився суперник

Сьогодні 11:10 357 0
Бій може відбутися у США або у Великій Британії
У Ф'юрі несподівано змінився суперник
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф’юрі

Джерело - espreso.tv.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі проведе наступний бій проти фіна Роберта Хеленіуса або американця Енді Руїса, а не Ділліана Вайта.

Про це заявив промоутер важковаговика Боб Арум в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.  

"Ми розглядаємо Енді Руїса як можливого кандидата, він зараз доступний. Крім того, Тайсон може зустрітися з цим великим фінським хлопцем Хеленіусом. Це два головних претенденти. Я думаю, що якщо це буде Хеленіус, то бій відбудеться у Великій Британії, а якщо Руїс, то поєдинок ми проведемо в Лас-Вегасі", - сказав Арум. 

Нагадаємо, Усик може уникнути реваншу з Джошуа.

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