Промоутер британця розповів про майбутнє чемпіона світу

Джерело - BoxingScene.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі може повернутися на ринг на початку 2022-го року.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Я впевнений, що в одному з наших березневих шоу візьме участь Тайсон Ф'юрі. Але він не захищатиме свій титул WBC. Там проблема не в наших діях, а в тому, що WBC і Ділліан Вайт вирішують в арбітражі питання розподілу гонорарів, і це рішення ми отримаємо не раніше березня", - заявив промоутер.

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"Тайсон боротиметься, але не за титул WBC. Я говорив про це з Бобом Арумом і Тайсоном, і ми хочемо рухатись у цьому напрямі", - сказав Воррен.

Нагадаємо, Ф'юрі назвав бажаних суперників у 2022 році.