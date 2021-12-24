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Ф'юрі може провести бій у березні

Сьогодні 10:00 140 0
Промоутер британця розповів про майбутнє чемпіона світу
Ф'юрі може провести бій у березні
#Воррен, #Тайсон Ф’юрі, #Воррен

Джерело - BoxingScene.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі може повернутися на ринг на початку 2022-го року.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Я впевнений, що в одному з наших березневих шоу візьме участь Тайсон Ф'юрі. Але він не захищатиме свій титул WBC. Там проблема не в наших діях, а в тому, що WBC і Ділліан Вайт вирішують в арбітражі питання розподілу гонорарів, і це рішення ми отримаємо не раніше березня", - заявив промоутер.

  АктуальноФ'юрі хоче провести виставковий бій із Майком Тайсоном

"Тайсон боротиметься, але не за титул WBC. Я говорив про це з Бобом Арумом і Тайсоном, і ми хочемо рухатись у цьому напрямі", - сказав Воррен.

Нагадаємо, Ф'юрі назвав бажаних суперників у 2022 році.

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