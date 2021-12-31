Україна завершує рік із 4 чемпіонськими поясами, чого очікувати в 2022 році

Джерело - Чемпіон.

За підсумками 2020 року тільки один українець мав пояс чемпіона світу з професійного боксу - Артем Далакян володів титулом WBA у флайвейті. За підсумками 2021 року у нас вже 4 чемпіонських пояси. В цьому заслуга Олександра Усика, який 25 вересня на Tottenham Hotspur Stadium в Лондоні впевнено переміг британця Ентоні Джошуа за підсумками 12 раундів і завоював відразу три чемпіонських титули в хевівейті - WBA Super, IBF, WBO. Нагадаю, Джошуа після було був госпіталізований з підозрою на перелом очниці. І Артема Далакяна, який 20 листопада провів в Києві успішний захист свого титула WBA у флайвейті проти панамця Луїса Консепьсона.

На що Україна може розраховувати в 2022 році? Усику доведеться ще раз вийти в ринг проти Джошуа, адже матч-реванш було прописано в контракті на перший бій. І вже у разі позитивного результату двобою можна думати про об’єднувальний поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейте. Єдиний пояс, який зараз не належить Олександрові - це WBC, який знаходиться у власності ще одного британця Тайсона Фьюрі. Нагадаю, саме цім поясом багато років володів чинний мер Києва Віталій Кличко.

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Також наші сподівання пов'язані з екс-чемпіоном світу Василем Ломаченко.

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Уродженець Білгород-Дністровського провів в 2021 році два бої, які яскраво виграв і знов наблизився до чемпіонських поєдинків. Ідеальний варіант - бій з австралійцем Джорджем Камбососом за звання абсолютного чемпіона світу в лайтвейті. Адже у Камбососа зараз відразу чотири чемпіонські пояси - WBC Franchise, IBF, WBO і WBA. Українець має всі шанси на перемогу з австралійцем, якщо цей поєдинок відбудеться.

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Тож 2022 рік має стати дуже цікавим для українських фанів бокса. На десерт статистика, скільки чемпіонських титулів в України було за підсумками останніх 22 років. Нагадаю, першим з українців чемпіоном світу став Віталій Кличко в 1999 році. Ми рахували чемпіонів світу серед чоловіків, тож в цей рейтинг не включена єдина в історії України чемпіонка світу з професійного боксу Аліна Шатернікова (вигравала чемпіонські титули в 2002-му та 2005-му роках).

РІК К-ТЬ ПОЯСІВ ВОЛОДАРІ ПОЯСІВ 2021 4 3 - Олександр Усик (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO), Артем Далакян (флайвейт, WBA) 2020 1 Артем Далакян (флайвейт, WBA) 2019 4 3 - Василь Ломаченко (лайтвейт, WBA Super, WBC, WBO), Артем Далакян (флайвейт, WBA 2018 8 4 - Олександр Усик (крузервейт, WBC, WBA Super, IBF, WBO), 2 - Василь Ломаченко (лайтвейт, WBA Super, WBO), Олександр Гвоздик (лайтхевівейт, WBC), Артем Далакян (флайвейт, WBA) 2017 2 Олександр Усик (крузервейт, WBO), Василь Ломаченко (суперфезервейт, WBO) 2016 2 Олександр Усик (крузервейт, WBO), Василь Ломаченко (суперфезервейт, WBO) 2015 2 Василь Ломаченко (фезервейт, WBO), Віктор Постол, (суперлайтвейт, WBC) 2014 4 3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO), Василь Ломаченко (фезервейт, WBO) 2013 3 Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO) 2012 4 3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO), Віталій Кличко (хевівейт, WBC) 2011 5 3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO), Віталій Кличко (хевівейт, WBC), В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA) 2010 5 2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO), Віталій Кличко (хевівейт, WBC), Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO), В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA) 2009 5 2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO), Віталій Кличко (хевівейт, WBC), Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO), В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA) 2008 6 2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO), Віталій Кличко (хевівейт, WBC), Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO), Андрій Котельник (суперлайтвейт, WBA), Юрій Нужненко (велтервейт, WBA Interim) 2007 4 4. Володимир Кличко (хевівейт, IBF), Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO), Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA), Юрій Нужненко (велтервейт, WBA Interim) 2006 3 Володимир Кличко (хевівейт, IBF), Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO), Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA) 2005 2 Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO), Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA) 2004 1 Віталій Кличко (хевівейт, WBC) 2003 0 2001 1 Володимир Кличко (хевівейт, WBO) 2001 1 Володимир Кличко (хевівейт, WBO) 2000 1 Володимир Кличко (хевівейт, WBO) 1999 1 Віталій Кличко (хевівейт, WBO)

Максим Розенко, Чемпіон