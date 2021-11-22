 Які шанси у Далакяна приєднатися до Кличка, Усика та Ломаченка | Блоги | Champion.com.ua
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Які шанси у Далакяна приєднатися до Кличка, Усика та Ломаченка

Сьогодні 15:48 Андрій Твердохліб 194 0
Які шанси у Далакяна приєднатися до Кличка, Усика та Ломаченка

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу WBA у флайвейті (до 50,8 кг) Артем Далакян у дуже видовищному бою переміг офіційного претендента на титул панамця Луіса Консепсьон. Відверте побиття Луіса зупинив його кут. Це вже 5-й захист титулу для Артема. Після поєдинку українські ЗМІ та фани в один голос говорять про те, що Далакяну потрібно об’єднувати титули.

Нагадаю, що поки тільки трьом українцям вдалося об'єднати чемпіонськи титули. Олександр Усик це зробив в крузервейті, а в вересні цього року і в хевівейті (це дуже не сподобалось британцю Ентоні Джошуа та його великий армії фанів). Відкрив же цю сторінку для України Володимир Кличко, який в чоловічий розмові на 23 лютого 2008 року переміг в “уніфікейшен” росіянина Султана Ібрагимова і об’єднав титули IBF і WBO. Після Кличка та Усика титули вдалося об’єднати Василю Ломаченко, але минулого року уродженець Білгород-Дністровського втратив їх, програвши Теофімо Лопесу.  Ще двом українцям випадав шанс виступити в об’єднувальних боях, але Віктор Постол та Олександр Гвоздик свій шанс не використали, поступившись, відповідно Теренсу Кроуфорду та Артуру Беттербієву.     

Чемпіоном по версии IBF (Міжнародної боксерської федерації) в ваговій категорії Артема Далакяна є 25-річний британець Санні Едвардс, чемпіоном WBC (Всесвітня боксерська рада) 26-річний мексиканець Хуліо Сезар Мартинес, чемпіоном WBO (Всесвітня боксерська організація) 23-річний Джанто Накатані. Якщо брати суто спортивну складову, у українця є непогані шанси проти будь якого чемпіона флайвейту. Але для організації об'єднавчого бою потрібно, щоб склалася відповідна кон'юнктура. Як було в ситуації з Олександром Усиком. Тоді організатори влаштували Суперсерію, на кону якої стояло звання чемпіона світу в крузервейті. Були навіть розмови, що щось подібне організатори Суперсерії реалізують і у ваговій категорії Артема, але, на жаль, все так і закінчилося розмовами.

І тут виникає головна проблема. Щоб організувати об’єднавчий бій, промоутери Далакяна повинні дістати з власної кишені декілька сотень тисяч доларів або фунтів стерлінгів для того, щоб привезти в Україну одного з чемпіонів по іншим версіям. При цьому чудово розуміючи, що ця інвестиція буде безповоротною. Або очікувати пропозицію від промоутерів інших чемпіонів флайвейту, які запропонують Артему гідний гонорар для проведенням виїздного поєдинку. Президент Union Boxing Promotion Юрій Рубан стверджував, що за майже 4 роки, які Далакян є чемпіоном, він такої пропозиції не отримував.

Втім, в професійному боксі, як і в будь-який інший сфері бізнесу, ситуація може мінятися швидко. І своєю переконливою перемогою Артем підвищив вірогідність організації “уніфікейшена”. Для цього потрібно, щоб українцем зацікавилися, наприклад, світова стрімінгова платформа DAZN, яка в останні роки дуже багато коштів інвестує в професійний бокс.

Максим Розенко, Чемпіон

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