Чому Берінчик - домашній чемпіон і яка в цьому провина К2

Джерело - Чемпіон.

В суботу в Броварах відбулася останнє у 2021 році боксерське шоу К2 Promotions, головним боєм якого був поєдинок українця Дениса Берінчика з росіянином Іса Чанієвим. У видовищному та напруженому бою перемогу за очками здобув Берінчик. Але це не позбавило Дениса та промоутерську компанію К2 від традиційних критичних стріл деяких фанів боксу. Зауваження протягом останніх років лишаються незмінними. Берінчик - домашній чемпіон, К2 - поганий промоушін, який привозить Денису “мішків” і не може вивести його на бій за звання чемпіона світу. Давайте розбиратися, наскільки ця критика об'єктивна.

Професійний бокс - це бізнес. Бізнес повинен бути комерційно успішним. В іншому випадку він не може продовжуватися тривалий час (К2 працює на українському ринку з 2007 року). Ставимо себе на місце генерального директора К2 Олександра Красюка. Якщо бюджет проведення одного боксерського шоу, умовно кажучи, 100 тисяч, то прибуток з шоу повинен скласти 100+ тисяч. Прибуток формують три основні джерела доходів: телепартнер, рекламні спонсори та продаж квитків на шоу. Тобто, організатори обмежені бюджетом, який формується з цих джерел. Платоспроможність українців невелика, а це напряму впливає як на місткість рекламного та телеринку нашої країни, так і на ціну квитків на шоу. Тому привезти в Україну в суперники Берінчику американця Джервонта Девіса, якій заробляє максимальні семізначні гонорари, нереально. Тому що це бюджет боксерських шоу К2 на багато років. Нереально привезти і менш “гонорарних” американця Раяна Гарсіа або венесуєльця Хорхе Лінареса - з цієї ж причини. Кому не подобаються суперники Берінчика, може замість коментарів на боксерських форумах докласти власні декілька сотень тисяч або мільйонів доларів. В останньому випадку можна провести в Київ і ексчемпіона світу Василя Ломаченка. Як співав соліст гурта “Машина времени” Андрій Макаревич, “Все дело в цене на билет”. Але це не буде бізнесом - потрібно знайти інвестора, який погодиться вхолосту “спалити” для цього декілька мільйонів доларів. Якщо ж ми прагнемо побудувати здорову індустрію професійного бокса в Україні, давайте не витати у хмарах. Да, імена деяких суперників Берінчика в попередніх захистах титула WBO International не вражали. Але це реальність обсягів нашого теперішнього ринку. Тим більше останній опонент Дениса Іса Чанієв взагалі бився за звання чемпіона світу. І це справжній прорив.

Тепер щодо зауважень, мовляй, К2 не може вивести Берінчика на бій за звання чемпіона світу. Насправді дуже багато залежить від кон'юнктури, яка складається в ваговій категорії боксера. Наприклад, вона виявилася вдалою для Олександра Усика, коли він став чемпіоном світу в крузервейті. Організатори Всесвітньої боксерської суперсеріїї у 2017 році якраз в вагової категорії українця провели об‘єднувальний турнір. Він став щасливим лотерейним квитком для Усика. Завдяки цьому турніру Олександр першим серед українців здобув звання абсолютного чемпіона світу. Цей статус дозволив йому миттєво отримати запрошення на комерційно цікавий мегафайт з британцем Тоні Белью. А потім перейти в хевівейт, де в вересні 2021 року виграти три чемпіонські титули. Нагадаю, з першого бою в професіоналах промоушеном Усика займається К2 (останній час в рамках копромоушіна з британською Matchroom Boxing).

У лайтвейті зовсім інша кон'юнктура. Ще минулого року в легкій вазі на Олімпі знаходився Василь Ломаченко і всі основні бої проходили (і зараз проходять) в США. Берінчика на американському ринку ніхто не чекає. Красюк вибрав, на мою думку, єдиний можливий в такому випадку для Дениса спосіб - стати першим номером рейтингу WBO та офіційним претендентом на чемпіонський титул. Так, на це потрібен час. Так, поки неможливо спрогнозувати, коли цей бій відбудеться. Кон’юктура в лайтвейті не дуже сприятлива складається для Берінчика. Ломаченко програв Лопесу, Лопесу - Камбососу і Берінчика поки немає в цих чемпіонських розкладах. Але якщо хтось знає інший реальний спосіб зробити Дениса чемпіоном світу, нехай розкаже про нього.

Ще одно обвинувачення на адресу Берінчика та К2 - що українець є домашнім чемпіоном. Насправді це дуже просто пояснити. Пару тижнів тому Олександр Красюк зізнався мені, що не отримав жодної пропозиції по Денису (щоб він проводив бої на виїзді). Немає такого запиту на Берінчика. І в останні роки не було. Організувати Денису поєдинок в США в андеркарді якогось шоу можна. Але який в цьому сенс? В Україні Берінчик стабільно виступає в головному бої програми. Суботнє шоу вперше в історії транслювалося на популярній американській стримінговій платформі ESPN+, яка має понад 17 мільйонів підписників. К2 цегла за цеглою продовжує будувати в Україні індустрію професійного боксу. І цей процес вже не зупинити.

Експерт боксу Максим РОЗЕНКО