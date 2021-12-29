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Арум: Вайт нікому не цікавий, на відміну від Ф'юрі чи Джошуа

Сьогодні 19:22 88 0
Промоутер розповів про плани Тайсона Ф'юрі
Арум: Вайт нікому не цікавий, на відміну від Ф'юрі чи Джошуа
#Арум, #Вайт, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - iFL TV.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі може відмовитися від бою з обов'язковим претендентом Ділліаном Вайтом.

Про це заявив промоутер британця Боб Арум.

"Звичайно, ми розглядаємо варіант відмовитись від бою з обов'язковим претендентом. Очевидно, що рішення залишається за Ф'юрі. Знову ж таки, ми дуже поважаємо Всесвітню боксерську раду та її президента Маурісіо Сулеймана, але бізнес залишається бізнесом", - заявив промоутер.

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"Навіть якщо Вайт виграє справу в Арбітражному суді, з чим вони залишаться? Їм дістанеться поєдинок з якоюсь нікчемністю за титул? Усім буде все одно, адже він так і залишиться Ділліаном Вайтом. Він не цікавий. А ось Ф'юрі викликає інтерес, як і Джошуа", - сказав Арум.

Нагадаємо, Ф'юрі може провести бій у березні.

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