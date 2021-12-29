Бій між Василем Ломаченком (16-2, 11 КО) та чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом (26-0, 24 КО) стане яскровою подією 2022 року.

Про це заявив колишній чемпіон світу Тоні Белью.

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"На шляху до організації цього бою буде багато перешкод, але якщо його влаштують у 2022 році, то ви побачите битву на віки. Мені подобаються обидва бійці, і в поєдинку між Ломаченком і Джервонтою дуже багато стояло б на коні", - сказав Белью.