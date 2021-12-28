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Ломаченко звинуватив Мейвезера у зриві чемпіонського бою

Сьогодні 12:12 82 0
Ломаченко прокоментував зрив бою з Девісом
Ломаченко звинуватив Мейвезера у зриві чемпіонського бою
#Василь Ломаченко

Джерело - espreso.tv.

Промоутерська компанія Mayweather Promotions, власником якої є легендарний американський боксер Флойд Мейвезер, заважає бою Василя Ломаченка з Джервонтою Девісом, який володіє титул "регулярного" чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі.

Про це розповів сам український боксер.

"Вони роблять Джервонті лише ті бої, у яких впевнені у його перемозі. Вони роблять йому бої лише проти тих опонентів, яких, на їхню думку, він точно поб'є. Я завжди казав, що готовий з ним битися. Але це бокс. Тут своя політика. У його команді знають, чого я вартий. Вони знають, що я реально небезпечний", - сказав Ломаченко. 

Нагадаємо, Ломаченко переплавив золоті медалі Олімпійських ігор у хрестик для батька.

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