Боксер звернувся до фанатів

Джерело - Чемпіон.

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко вдруге з'явився у соцмережах за три тижні після бою з Річардом Коммі у Нью-Йорку.

На своїй сторінці в інстаграмі 33-річний Ломаченко знову опублікував фотографію із прапором свого рідного міста - Білгорода-Дністровського. Українець англійською попросив уболівальників відповісти, з ким вони хочуть побачити його бій у 2022 році.

У суперники Ломаченка найчастіше пропонують австралійця Джорджа Камбососа.

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Нагадаємо, Ломаченко переплавив золоті медалі Олімпійських ігор у хрестик для батька.

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