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Камбосос: Планував відвідати бій Ломаченко - Коммі

Вчора 23:37 171 0
Абсолютний чемпіон світу розповів чому не відвідав бій українця
Камбосос: Планував відвідати бій Ломаченко - Коммі
#Камбосос, #Коммі, #Василь Ломаченко

Джерело - The Ring﻿.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос-молодший (20-0, 10 КО) не відвідав бій ексчемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (16-2, 11 КО) з Річардом Коммі (31-4, 27 КО) через дітей.

Про це він розповів порталу The Ring.

"Я фокусувався лише на битві з Лопесом та тих жертвах, на які довелося піти. Найбільше жертвувала моя дружина, адже в мене троє дітей", - заявив боксер.

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"Я хотів піти на вечерю на честь премії Американської асоціації журналістів. Потім я планував повернутися до Нью-Йорка і відвідати бій Ломаченко - Коммі, але вдома в Австралії на мене чекали троє маленьких дітей, я хотів їх побачити", – сказав Камбосос.

Нагадаємо, Усик - четвертий у рейтингу P4P.

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