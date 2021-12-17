Боксер готується бити нових опонентів

Джерело - Чемпіон.

28-річний австралійський боксер Джордж Камбосос (20-0, 10 КО), чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та WBC у легкій вазі, вже готується до нових поєдинків після перемоги над 24-річним американським бійцем Теофімо Лопесом (16- 1, 12 КО).

"Швидкість", - лаконічно прокоментував Камбосос відео, де він завдає серії дуже швидких ударів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambososjr)

Раніше, промоутер Едді Гірн заявив, що у нього немає сумнівів, що Камбосос чи Хейні будуть битися з Ломаченком.

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