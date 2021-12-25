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Глазков: Гоніть “регіонала-містобудівельника” з ФБУ поганою мітлою

Сьогодні 19:15 202 0
Бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні-2008 та претендент на звання чемпіона світу IBF в хевівейті емоційно відреагував на події в Федерації бокса України
Глазков: Гоніть “регіонала-містобудівельника” з ФБУ поганою мітлою
#Глазков, #Продивус, #ФБУ

Джерело - Чемпіон.

Ситуація, яка склалася з виборами в ФБУ, викликає обурення багатьох відомих українців, які досягли успіхів як в аматорському, так і професійному боксі.

Дуже емоційний коментар в соцмережах написав бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні-2008 та офіційний претендент на звання чемпіона світу IBF в хевівейті В‘ячеслав Глазков: 

"Гоніть вже цього “регіонала-містобудівельника” поганою мітлою! (Глазков має на увазі президента ФБУ Володимира Продивуса, який є головою наглядовою ради ПАТ “Мостобуд” - Чемпіон). Начебто чувак з 90-х, а ні понять, ні принципів немає!  Наживатися на спортсменах - найгниліша справа. Квартиру, яка роками належала федерацію боксу, приХватизував! Кому розповісти?! Ганьбіще! Потім з-за таких грамотіїв бокс з програми Олімпійських ігор виключають… Як же набридли ці ”рвачі” в політиці, в спорті. За Державу образливо!"

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Нагадаємо, минулого року В’ячеслав Глазков звинуватив президента ФБУ Володимира Продивуса, що той взяв з нього 65 тисяч доларів відступних за перехід у професіонали. 

"Мій тодішній менеджер Сергій Янчишин запропонував поділити  відступні в пропорції 70 тисяч - мені, 65 тисяч - йому і 65 тисяч - Продивусу", - згадував Глазков в розмові з Чемпіоном. - "Чесно кажучи, взагалі не розумів, звідки там Продивус "намалювався". Він на той момент зовсім нещодавно прийшов у федерацію боксу і для мене було дивно, що повинен віддати йому третину суми. Спочатку грішив на Янчишина - думав, хоче собі забрати 130 тисяч. Але, як виявилося, даремно. Ми зустрілися в офісі Продивуса в Мостобуді, Янчишин там всі ці цифри повторив. Коли я запропонував залишити мені 50 відсотків від суми, на мене, 24-річного пацана, почали тиснути".

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